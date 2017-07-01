«Рейнджерс» ведут переговоры о заключении контракта с вратарём Павелецем

«Нью-Йорк Рейнджерс» ведёт переговоры о заключении контракта с вратарём Ондржеем Павелецем. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Ранее клуб обменял своего второго вратаря Антти Раанту в «Аризону Койотс».

У Павелеца подходит к концу пятилетний контракт с «Виннипег Джетс», по которому он получал $ 3,9 млн в год. В прошедшем сезоне «Джетс» выставляли его на драфт отказов, а потом отправили в АХЛ. За основную команду он провёл только восемь матчей, одержав четыре победы с процентом отражённых бросков 88,8 и коэффициентом надёжности 3,55.