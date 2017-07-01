Тротц: меня не беспокоит, что «Вашингтон» не предлагает мне продлить контракт

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц заявил, что его не беспокоит тот факт, что клуб пока не предлагал ему продлить контракт. Сезон-2017/18 станет для Тротца последним по действующему соглашению.



«На меня это никак не влияет. Совершенно никак. Думаю, лет 10-12 назад могло бы повлять, но не сейчас. Я совершенно не беспокоюсь по этому поводу.



Я уже достаточно долго в этой лиге и доказал, на что способен. Мне не кажется, что для меня это большое дело, я нахожусь в хорошем положении. Возможно, следующий сезон станет для нас лучшим. Меня не волнует, продлят ли со мной контракт во время сезона или нет. Если со мной захотят провести переговоры, мы их проведём», — приводятся слова Тротца на официальном сайте НХЛ.

Специалист возглавил «Кэпиталз» в 2014 году, три сезона подряд команда выходила в плей-офф, но проигрывала во втором раунде. Последние два года «столичные» становились лучшей командой регулярного чемпионата.