Экс-наставник «Эдмонтона» Икинс может возглавить «Аризону»

Экс-наставник «Эдмонтон Ойлерз» Даллас Икинс может стать новым наставником «Аризоны Койотс», сообщает NBC Sports. По данным источника, у 50-летнего специалиста в ближайшее время состоятся переговоры с руководством «Ойлерз».

Икинс возглавлял «Эдмонтон» с 2013 по 2015 год. Последние два года специалист трудился в тренерском штабе команды АХЛ «Сан-Диего».

Ранее пост главного тренера «Аризоны» покинул Дэйв Типпет. В сезоне-2016/17 «Койотс» под его руководством заняли 12-е место в Западной конференции и не пробились в плей-офф.