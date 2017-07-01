Тротц: Орлов превратился в важную часть «Вашингтона» и получает за это деньги

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал подписание нового шестилетнего контракта с защитником Дмитрием Орловым на общую сумму чуть больше $ 30 млн.



«Когда я пришёл в „Вашингтон“, Орлов практически не играл, был запасным, потому что в сезоне до этого получил травму. Мы говорили о его развии, о том, что он должен быть терпеливым, а мы должны позволять ему совершать ошибки. Он превратился в очень хорошего игрока, важную часть команды, и получает за это деньги», — приводит слова Тротца официальный сайт лиги.

Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн