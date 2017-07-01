Блинов: клубы Востока укрепились, плюс лигу покинул аутсайдер — «Металлург» Нк

Экс-главный тренер «Амура», спортивный директор «Амурских Тигров» Александр Блинов поделился мнением о возросшей конкуренции в Восточной конференции.



«Конкуренция в Восточной конференции КХЛ станет ещё выше? Так и есть — и „Амуру“ нужно быть к этому готовым. Посмотрите, как летом укрепились „Авангард“, „Автомобилист“ и „Югра“, плюс Лигу покинул явный аутсайдер — новокузнецкий „Металлург“. Класс команд в нашей конференции — в отличие, наверное, от Запада, где есть проблемы у всех трёх „Динамо“ — только подравнялся, каждый матч будет от ножа.



«Амур» в межсезонье-2017 усилился? Это покажет только сезон. Но меня порадовало, что уже в начале мая клуб в целом определился с составом, полностью сформировал бригаду из пяти легионеров, подписав Йордана и Квапила. Такая стабильность говорит о том, что клуб чувствует себя уверенно, а в нынешние не самые простые времена это очень важно», — цитирует Блинова Russia-Hockey. ru.