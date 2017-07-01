«Флорида» подписала новый контракт с Петровичем, «Ванкувер» — с Родином

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с защитником Александером Петровичем, информирует TSN. Как сообщается, новое соглашение подписано на один сезон и является односторонним, игрок получит около $ 1,8 млн.



25-летний Петрович в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 49 матчах, записав на свой счёт 14 (1+13) результативных баллов при показателе полезности "-1".



«Ванкувер Кэнакс» подписал однолетний контракт с форвардом Антоном Родиным на сумму $ 700 тыс. Игрок пропустил почти весь сезон из-за травм.

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