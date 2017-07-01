Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Флорида» подписала новый контракт с Петровичем, «Ванкувер» — с Родином

1 июля 2017, суббота. 09:51. Хоккей

«Флорида Пантерз» подписала новый контракт с защитником Александером Петровичем, информирует TSN. Как сообщается, новое соглашение подписано на один сезон и является односторонним, игрок получит около $ 1,8 млн.

25-летний Петрович в прошедшем регулярном чемпионате принял участие в 49 матчах, записав на свой счёт 14 (1+13) результативных баллов при показателе полезности "-1".

«Ванкувер Кэнакс» подписал однолетний контракт с форвардом Антоном Родиным на сумму $ 700 тыс. Игрок пропустил почти весь сезон из-за травм.

Дюшейн, Емелин и ещё 8 игроков, которые ждут обмена в НХЛ
Найдёт ли «Колорадо» покупателя на Мэтта Дюшейна, избавится ли «Вегас» от Алексея Емелина и «сплавит» ли «Оттава» Дина Фанёфа?
Источник: TSN Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Ванкувер Кэнакс Флорида Пантерз
Новости. Хоккей
1 июля 2017, суббота
10:08 Орлов: увеличение игрового времени помогло мне обрести уверенность
09:53 Коваленко: не ждём массового выхода на рынок НСА из «Динамо», там есть костяк
09:51 «Флорида» подписала новый контракт с Петровичем, «Ванкувер» — с Родином
09:22 Блинов: клубы Востока укрепились, плюс лигу покинул аутсайдер — «Металлург» Нк
09:12 Тротц: Орлов превратился в важную часть «Вашингтона» и получает за это деньги
08:57 Вратарь «Филадельфии» Мэйсон согласовал контракт с «Виннипегом»
08:10 Дадонов согласовал условия контракта с «Флоридой» c зарплатой в $ 4 млн в год
06:34 Экс-наставник «Эдмонтона» Икинс может возглавить «Аризону»
01:08 Тротц: меня не беспокоит, что «Вашингтон» не предлагает мне продлить контракт
00:23 «Рейнджерс» ведут переговоры о заключении контракта с вратарём Павелецем
00:23 «Сан-Хосе» предложил Джо Торнтону контракт на несколько лет
00:05 Хекстолл: Патрик 13 июня перенёс операцию и пока не может тренироваться на льду
00:01 «Тампа» близка к заключению контракта с защитником Дэном Жирарди
30 июня 2017, пятница
23:42 Вратарь Эллиотт договорился о контракте с «Флайерз» на два года и $ 5,5 млн
23:38 Волков: я должен показать «Тампе», на что способен
23:25 Терещенко: у игроков «Динамо» не должно быть проблем с получением статуса НСА
22:58 Куликов сократил список клубов, с которыми может заключить контракт, до четырёх
22:45 Защитник Стоун подписал новый трёхлетний контракт с «Калгари» на $ 10,5 млн
22:37 Патрик Марло рассматривает предложение «Шаркс» о двухлетнем контракте
22:28 Зиман: «Слован» должен добиться успехов в КХЛ, чтобы были деньги на фарм-клуб
21:37 ЦСКА расторг контракт с Перескоковым, «Витязь» — с Шитиковым
21:27 Кейн: Панарина ждёт великолепное будущее, я огорчён его обменом из «Чикаго»
21:08 «Коламбус» и «Нэшвилл» сделали предложение «Колорадо» по обмену Дюшейна
20:37 Рутерфорд: «Питтсбург» готовит обмен, чтобы приобрести центра на замену Бонино
20:14 Мамин: в лагере новичков «Флориды» всё было в новинку, я многому научился
20:08 «Калгари» выставил на драфт отказов Боуму и Мёрфи, «Виннипег» — Стюарта
19:32 «Дэвилз» собираются выкупить контракты Каммальери и Смит-Пелли
19:23 «Бостон» выставил Хейза на драфт отказов, «Флорида» — Йокинена
19:12 «Миннесота» обменяла Сканделлу и Поминвилля в «Баффало» на Энниса и М. Фолиньо
18:55 «Слован» рассматривает возможность сохранить Чичу и Таффе
18:16 Орлов: счастлив остаться в «Вашингтоне», с нетерпением жду нового сезона
18:08 СКА обменял Дмитрия Юдина в «Спартак» на денежную компенсацию
18:05 Легендарный хоккеист Марк Мессье награждён орденом Канады
17:50 Хартнелл: «Коламбус» омолаживается, расставание было выгодно и мне, и клубу
17:43 Защитник СКА Дмитрий Юдин близок к переходу в «Спартак»
17:37 «Спартак» подписал новый контракт с защитником Всеволодом Сорокиным на два года
17:06 Дмитрий Орлов подписал шестилетний контракт с «Вашингтоном» на $ 30,6 млн
17:00 Кареев прибыл в расположение «Салавата Юлаева» и пообщался с Вайсфельдом
16:58 «Динамо» М: нет запросов от КХЛ, на которые бы клуб не дал ответа
16:21 Ниживий и Лавиньш будут помогать главному тренеру рижского «Динамо» Озолиньшу
16:16 Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей»
16:14 Артур Гаврус подписал новый контракт с минским «Динамо»
16:06 Шитиков покинул «Витязь», контракт расторгнут по соглашению сторон
16:00 Мирослав Шатан назначен генеральным менеджером сборной Словакии
15:50 Роберт Петровицки назначен ассистентом главного тренера «Слована»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017