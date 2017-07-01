Нападающий Доан ведёт переговоры с четырьмя клубами НХЛ

Нападающий Шейн Доан, с которым недавно отказались продлить контракт в «Аризоне Койотс», ведёт переговоры с четырьмя клубами Национальной хоккейной лиги, информирует NBC Sports. Напомним, что 40-летний хоккеист решил провести ещё один сезон.



Доан провёл в «Койотс» всю карьеру — 21 сезон. Он был задрафтован в 1995 году, когда клуб ещё находился в Виннипеге. Доан принял участие в 1540 матчах, в которых набрал 972 (402+570) очков, ему принадлежат клубные рекорды по очкам, голам и количеству сыгранных матчей.

«Аризона» решила расстаться с капитаном команды Шейном Доаном