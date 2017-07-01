Экс-нападающий «Куньлуня» Макс Вярн перешёл в ХВ-71

Финский нападающий Макс Вярн, в прошедшем сезоне выступавший за китайский «Куньлунь Ред Стар», подписал контракт со шведским клубом ХВ-71, информирует Aftonbladet. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.



«Вярн — хороший игрок, который всегда полностью выкладывается на льду и демонстрирует лидерские качества», — прокомментировал подписание игрока главный тренер клуба.



Всего за китайскую команду Вярн провёл 32 матча, сумев записать на свой счёт 17 (10+7) результативных баллов при показателе полезности "-4" и 28 минутах штрафного времени. Ранее в КХЛ он также выступал за «Сочи».

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