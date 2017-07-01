Минское «Динамо» подписало контракт с форвардом Буйницким

Минское «Динамо» достигло договорённости о подписании контракта с нападающим Дмитрием Буйницким, информирует официальный сайт клуба из Беларуси. Соглашение рассчитано на один сезон и является двусторонним.



20-летний игрок впервые попал в динамовскую систему в сезоне-2013/14, когда был приглашён в бобруйский «Динамо-Шинник». А уже в сезоне-2014/15 он дебютировал в КХЛ в составе «Динамо-Минск». Всего в рядах «зубров» нападающий провёл 26 матчей, в которых отметился двумя результативными передачами.



В минувшем сезоне Буйницкий отправился в юниорскую лигу Квебека, в клуб «Quebec Remparts». Там в 53 матчах в активе Дмитрия 30 (9+21) очков.

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