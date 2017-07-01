Гретцки: Семенко был одновременно самым жёстким и самым добрым из людей

Легендарный нападающий Уэйн Гретцки поделился воспоминаниями о своём экс-партнёре по «Эдмонтону» Дэйву Семенко, который недавно скончался от рака.



«Дэйв был одним из первых игроков «Эдмонтона», кого я встретил в 1978 году. Тогда я ещё не был в курсе, как он повлияет на мою жизнь и карьеру.



Он был одновременно самым жёстким игроком и самым добрым из людей, которых я знал.



В «Эдмонтоне» все очень любили его за большое сердце и отличное чувство юмора. Семенко делал всех вокруг лучше. Покойся с миром, номер 27, спасибо тебе за твою дружбу», – цитирует Гретцки официальный сайт «Эдмонтона».

Ушёл из жизни легендарный «телохранитель» Дэйв Семенко