Женская сборная России начала сбор в Новогорске

На базе УТЦ Новогорск стартовал предсезонный учебно-тренировочный сбор женской национальной сборной России, информирует официальный сайт ФХР. Тренерский штаб команды во главе с Алексеем Чистяковым вызвал 28 хоккеисток (4 вратаря, 12 защитников и 12 нападающих):
Вратари: Надежда Александрова («Торнадо» Московская область), Валерия Меркушева («Динамо» Санкт-Петербург), Надежда Морозова («Бирюса» Красноярск), Мария Сорокина («Динамо» Санкт-Петербург).
Защитники: Алёна Андрющенко («Динамо» Санкт-Петербург), Мария Баталова («Торнадо» Московская область), Лиана Ганеева («Арктик-Университет» Ухта), Ангелина Гончаренко («Торнадо» Московская область), Дарья Зубок («Торнадо» Московская область), Юлия Кошевая («Бирюса» Красноярск), Екатерина Лобова («Бирюса» Красноярск), Екатерина Николаева («Агидель» Уфа), Нина Пирогова («Торнадо» Московская область), Дарья Терёшкина (Канада), Анастасия Чистякова («Динамо» Санкт-Петербург), Анна Шибанова («Агидель» Уфа).
Нападающие: Людмила Белякова («Торнадо» Московская область), Елена Дергачёва («Торнадо» Московская область), Евгения Дюпина («Динамо» Санкт-Петербург), Фануза Кадирова («Арктик-Университет» Ухта), Лидия Малявко («Бирюса» Красноярск), Елена Подкаменная («Бирюса» Красноярск), Ольга Сосина («Агидель» Уфа), Алёна Старовойтова («Торнадо» Московская область), Светлана Ткаченко («Динамо» Санкт-Петербург), Татьяна Шаталова («Бирюса» Красноярск), Анна Шохина («Торнадо» Московская область), Алевтина Штарёва («Торнадо» Московская область).
Учебно-тренировочный сбор команды команды пройдёт с 29 июня по 12 июля.