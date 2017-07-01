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В «Барыс» перешли два хоккеиста из «Сарыарки»

1 июля 2017, суббота. 13:09. Хоккей

Хоккейный клуб «Барыс» достиг договорённости о переходе двух игроков ХК «Сарыарка», информирует официальный сайт команды из Астаны.

К «барсам» присоединились нападающий Антон Сагадеев и защитник Георгий Дульнев.

В минувшем сезоне хоккеисты сборной Казахстана выступали за «Сарыарку», которая стала третьей командой в ВХЛ по итогам регулярного сезона, в плей-офф дошла до 1/4 финала (2:4 в серии с ХК «Зауралье»).

Общая статистика Сагадеева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 85 игр, 13+14, показатель полезности "+20", 54 % выигранных вбрасываний.
Плей-офф: 21 игра, 3+1, показатель полезности "+2", 54,6 % выигранных вбрасываний.

Общая статистика Дульнева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 43 игры, 0+0, показатель полезности "+2"
Плей-офф: не играл.

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Источник: Официальный сайт ХК "Барыс" Сообщить об ошибке
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