В «Барыс» перешли два хоккеиста из «Сарыарки»

Хоккейный клуб «Барыс» достиг договорённости о переходе двух игроков ХК «Сарыарка», информирует официальный сайт команды из Астаны.



К «барсам» присоединились нападающий Антон Сагадеев и защитник Георгий Дульнев.



В минувшем сезоне хоккеисты сборной Казахстана выступали за «Сарыарку», которая стала третьей командой в ВХЛ по итогам регулярного сезона, в плей-офф дошла до 1/4 финала (2:4 в серии с ХК «Зауралье»).



Общая статистика Сагадеева в ВХЛ:

Регулярный чемпионат: 85 игр, 13+14, показатель полезности "+20", 54 % выигранных вбрасываний.

Плей-офф: 21 игра, 3+1, показатель полезности "+2", 54,6 % выигранных вбрасываний.



Общая статистика Дульнева в ВХЛ:

Регулярный чемпионат: 43 игры, 0+0, показатель полезности "+2"

Плей-офф: не играл.

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