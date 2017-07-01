А. Форсберг: моя статистика в НХЛ не слишком хороша, но «Чикаго» — новый вызов

Голкипер Антон Форсберг поделился впечатлениями после своего перехода в «Чикаго Блэкхоукс».



«Я не слишком много играл в НХЛ, и моя статистика там не слишком хороша. Но в АХЛ я провёл много матчей, выигрывал Кубок Колдера — там неплохо получалось. Считаю, я получил большой опыт и готов сделать следующий шаг.



В «Коламбусе» было много вратарей в прошлом сезоне. Я понимал это и старался сосредоточиться на своей игре. Считаю, что хорошо провёл сезон в АХЛ, хотя крайне редко меня вызывали в основу.



Вторые вратари «Чикаго» показывали хорошие результаты в последние годы, я надеюсь им соответствовать. Для вратаря, конечно, хорошо попасть в сильную команду. Это то, чего я с нетерпением жду», — приводит слова Форсберга Chicago Sun Times.

«Чикаго» подписал контракт с вратарём Форсбергом и продлил соглашение с Юрчо