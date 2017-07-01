«Чикаго» хочет вернуть нападающего Патрика Шарпа

Нападающий Патрик Шарп, последние два сезона выступавший в «Даллас Старз», может подписать контракт с «Чикаго Блэкхоукс», информирует Chicago Sun Times. 35-летний хоккеист до перехода в стан «звёзд» длительное время выступал за «индейцев», с которыми выиграл три Кубка Стэнли.



Как сообщается, игрок готов подписать контракт с небольшой зарплатой, но с некоторым количеством возможных бонусов.



В прошедшем сезоне игрок провёл 48 матчей, записав на свой счёт 18 (8+10) результативных баллов при показателе полезности "-22".

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