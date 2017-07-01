В «Барыс» перейдёт канадский защитник с опытом игры в АХЛ и НХЛ

Как сообщает Шайба.kz, состав астанинского «Барыса» пополнил канадский защитник Даррен Диц.



В прошлом сезоне 23-летний хоккеист выступал во второй по значимости североамериканской лиге АХЛ за «Херши Беарс» и «Техас Старз», где в 52 матчах набрал 14 (6+8) очков. У праворукого игрока обороны есть также опыт выступлений в Национальной хоккейной лиге, где он провёл 13 игр за клуб «Монреаль Канадиенс», записав в актив 5 (1+4) результативных баллов.



Рост хоккеиста — 185 сантиметров, вес — 91 килограмм.

7 клубов КХЛ, которым ещё нужно искать новых игроков Без усиления состава этим клубам будет сложно удержать свои позиции в КХЛ.