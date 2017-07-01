В «Ванкувер» перейдут голкипер Нильссон и полевые игроки Дель Зотто и Ганье

Североамериканский инсайдер Боб Маккензи в своём «твиттере» рассказал, кого подпишет «Ванкувер Кэнакс» на открывающемся рынке свободных агентов. К канадской команде присоединятся: голкипер «Баффало Сэйбрз» Андерс Нильссон, защитник «Филадельфии Флайерз» Майкл Дель Зотто и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Сэм Ганье.



27-летний Нильссон в прошедшем сезоне сыграл в 26 матчах, при коэффициенте надёжности 2,67 и проценте отражённых бросков — 92,3.



27-летний Дель Зотто сыграл 51 игру, набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности "-4".



27-летний Ганье сыграл 81 матч, отметившись 50 (18+32) результативными баллами.