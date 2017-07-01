«Барыс» подписал контракт с форвардом Артёмом Лихотниковым

Нападающий Артём Лихотников подписал пробный контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт казахстанского клуба.



В прошлом сезоне 23-летний форвард сыграл в составе «Сарыарки» 12 матчей и забил один гол. За «Темиртау» хоккеист провёл 36 игр и записал в актив 19 (7+12) очков.



Напомним, сегодня также стало известно о подписании «Барысом» североамериканского защитника Даррена Дица. В прошлом сезоне 23-летний хоккеист выступал во второй по значимости североамериканской лиге АХЛ за «Херши Беарс» и «Техас Старз», где в 52 матчах набрал 14 (6+8) очков.

В «Барыс» перейдёт канадский защитник с опытом игры в АХЛ и НХЛ