NBC: Ковальчук ведёт переговоры с «Коламбусом», «Рейнджерс» и «Торонто»

Российский нападающий Илья Ковальчук ведёт переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс», «Нью-Йорк Рейнджерс»и «Торонто Мэйпл Лифс», информирует NBC Sports.



Как сообщается, «Нью-Джерси Дэвилз», владеющий правами на Ковальчука, пока не получал конкретных предложений от других команд.



Срок контракта Ковальчука со СКА истёк 30 апреля. В минувшем сезоне российский форвард набрал 87 (38+49) очков в 78 матчах на уровне КХЛ. Ковальчук является двукратным обладателем кубка Гагарина в составе СКА.

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