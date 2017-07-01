Нападающий Сергей Калинин перешёл в СКА

Хоккейный клуб СКА заключил контракт с нападающим Сергеем Калининым, информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга. Соглашение рассчитано на три года. Ранее игрок выступал в Северной Америке, минувший сезон провёл в «Нью Джерси» и «Торонто Марлис».



Калинин — воспитанник омского «Авангарда», в системе которого начал профессиональную карьеру в 2008 году. В сезоне-2014/15 стал капитаном основной команды. Начал следующий сезон в «Нью Джерси», а в минувшем был обменян в «Торонто». В результате обмена с ХК «Авангард» СКА приобрёл спортивные права на Калинина в апреле 2017 года.