Вратарь Павелец переходит в «Рейнджерс», где будет получать $ 1,3 млн в год

«Нью-Йорк Рейнджерс» договорился о подписании контракта с голкипером Ондржеем Павелецем, который ранее выступал за «Виннипег Джетс», информирует NBC Sports. Cообщается, что вратарь должен будет стать сменщиком Хенрика Лундквиста.



У Павелеца подходит концу пятилетний контракт с «Виннипег Джетс», по которому он получал $ 3,9 млн в год. В прошедшем сезоне «Джетс» выставляли его на драфт отказов, а потом отправили в АХЛ. За основную команду он провёл только восемь матчей, одержав четыре победы с процентом отражённых бросков 88,8 и коэффициентом надёжности 3,55.

Открытие рынка свободных агентов НХЛ. Калинин перешёл в СКА. Live! Клубы НХЛ получат право подписывать контракты со свободными агентами. Кто возьмёт Александра Радулова, Андрея Маркова и других?