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Дрегер: Дмитрий Куликов подпишет контракт с «Виннипегом»

1 июля 2017, суббота. 18:36. Хоккей

Известный североамериканский инсайдер Даррен Дрегер рассказал, что защитник «Баффало Сэйбрз» Дмитрий Куликов близок к переходу в «Виннипег Джетс», о сделке будет объявлено в ближайшее время.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности "-26". Ранее Куликов играл за «Флориду Пантерз», который выбрал его на драфте 2009 года под общим 14-м номером. В НХЛ на его счету 143 (30+113) очка в 507 играх. 1 июля Куликов может стать неограниченно свободным агентом. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Баффало Сэйбрз Виннипег Джетс Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
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