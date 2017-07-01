Калинин: рад, что оказался в СКА, хочу выиграть с командой кубок

Нападающий Сергей Калинин поделился первыми впечатлениями от подписания контракта с петербургским СКА.



«Конечно, я рад этому переходу. Рад тому, что вернулся в Россию, что оказался именно в этой команде. СКА всегда борется за Кубок, и мне хочется выиграть его вместе с новой командой. У меня были возможности остаться на следующий сезон за океаном, но я посчитал, что с учетом фактора сборной правильнее вернуться в Россию.



Время в НХЛ не прошло даром? Конечно, нет. Прошлый сезон вышел не самым удачным, но я получил бесценный опыт, который, надеюсь, поможет в дальнейшем. Не жалею о том, что попробовал себя в НХЛ», — приводит слова Калинина официальный сайт клуба.

Нападающий Сергей Калинин перешёл в СКА