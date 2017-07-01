Дмитрий Куликов заключил трёхлетний контракт с «Виннипегом» на $ 13 млн

Защитник Дмитрий Куликов перешёл в «Виннипег Джетс». Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, хоккеист заключил трёхлетний контракт со среднегодовой зарплатой $ 4,33 млн.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «-26». Ранее Куликов играл за «Флориду Пантерз», который выбрал его на драфте 2009 года под общим 14-м номером. В НХЛ на его счету 143 (30+113) очка в 507 играх. В сезоне-2016/17 он заработал $ 4,5 млн.