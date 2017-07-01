«Нэшвилл» заключил контракт с форвардом Ником Бонино на 4 года и $ 16,4 млн

«Нэшвилл Предаторз» заключил четырёхлетний контракт с нападающим Ником Бонино. Об этом сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер. Соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 4,1 млн.

Бонино последние два года выступал в составе «Питтсбург Пингвинз» и завоевал с командой два Кубка Стэнли. У него закончился трёхлетний контракт с зарплатой $ 1,9 млн. В прошедшем сезоне 29-летний хоккеист набрал 37 (18+19) очков в регулярном чемпионате, а также 7 (4+3) результативных баллов в плей-офф.