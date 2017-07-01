«Сан-Хосе» подписал Власича на 8 лет и $ 56 млн, Джонса — на 6 лет и $ 34,5 млн

«Сан-Хосе Шаркс» подписал новые контракты с защитником Марком-Эдуаром Власичем и вратарём Мартином Джонсом, сообщает инсайдер ESPN Пьер ЛеБрюн.

Соглашение с Власичем рассчитано на восемь лет со среднегодовой зарплатой $ 7 млн. 30-летний хоккеист в прошедшем сезоне сыграл 75 матчей в регулярном чемпионате, набрал 28 (6+22) очков при показателе полезности "+4", а также шесть игр в плей-офф, отметившись тремя передачами при показателе полезности "-1".



27-летний голкипер одержал 35 побед в 65 матчах «регулярки», показав процент отражённых бросков 91,2 и коэффициент надёжности 2,4. В шести матчах плей-офф одержал две победы, пропуская в среднем 1,75 шайбы за игру и отразив 93,5 % броска.