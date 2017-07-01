Антти Ниеми перешёл в «Питтсбург», подписав однолетний контракт на $ 700 тыс.

Вратарь Антти Ниеми перешёл в «Питтсбург Пингвинз». Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд объявил о заключении однолетнего контракта на $ 700 тыс.



Ранее 33-летний Ниеми выступал за «Даллас Старз», но клуб принял решение выкупить его контракт. В прошедшем сезоне вратарь одержал 12 побед в 37 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 89,2 и коэффициентом надёжности 3,3. Он является обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхоукс» (2010). В НХЛ на его счету 227 побед в 423 матчах.

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