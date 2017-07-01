«Тампа» обменяла вратаря Гудлевскиса в «Айлендерс» на форварда Ферхага

«Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» совершили обмен, в результате которого в стан «островитян» перешёл вратарь Кристерс Гудлевскис, а в обратном направлении проследовал нападающий Картер Ферхаг. Об этом сообщает официальный сайт «молний».



24-летний Гудлевскис выступал в АХЛ, одержав 15 побед в 36 матчах с процентом отражённых бросков 89,7 и коэффициентом надёжности 2,65.

21-летний Ферхаг в прошедшем сезоне принимал участие в 45 матчах АХЛ, в которых набрал 29 (16+13) результативных баллов, а также провёл 16 игр в ECHL, отметившись 32 (12+20) очками.