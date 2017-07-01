«Ванкувер» подписал контракты с Нильссоном, Ганье, Дель Зотто и Виркиохом

«Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании контрактов с нападающим Сэмом Ганье, защитниками Патриком Виркиохом и Майклом Дель Зотто, а также вратарём Андерсом Нильссоном.



Соглашение с 27-летним Ганье рассчитано на три года с зарплатой $ 3,15 млн. В прошедшем сезоне выступал за «Коламбус Блю Джекетс», он принял участие в 81 матче регулярного чемпионата, набрав 50 (18+32) очков.



26-летний Виркиох ранее играл за «Колорадо Эвеланш», он заключил однолетний контракт на $ 650 тысяч. В 57 играх «регулярки» защитник набрал 12 (4+8) очков.



27-летний Нильссон в прошедшем сезоне за «Баффало Сэйбрз» провёл 26 матчей, одержав 10 побед с процентом отражённых бросков 92,3 и коэффициентом надёжности 2,67. Он заключил контракт на два года с зарплатой $ 2,5 млн.

27-летний Дель Зотто подписал двухлетний контракт на $ 6 млн. Он сыграл 51 матч за «Филадельфию Флайерз», набрав 18 (6+12) очков при показателе полезности "-4".