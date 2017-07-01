«Тампа» объявила о подписании контракта с Жирарди на два года и $ 6 млн

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стив Айзерман объявил о подписании контракта с защитником Дэном Жирарди на два года с зарплатой $ 3 млн за сезон.

33-летний Жирарди ранее выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», но клуб решил выкупить его контракт. В прошедшем сезоне он набрал 15 (4+11) результативных баллов в 63 матчах регулярного чемпионата, а также сделал две передачи в 12 играх плей-офф. Защитник выступал за «рейнджерс» всю карьеру — 11 сезонов, провёл в НХЛ 788 матчей и набрал 230 (46+184) очков.