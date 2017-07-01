Вратарь Райан Миллер перешёл в «Анахайм», подписав контракт на 2 года и $ 4 млн

Вратарь Райан Миллер стал игроком «Анахайм Дакс», сообщается на официальном сайте клуба. Он подписал двухлетнее соглашение со среднегодовой зарплатой $ 2 млн.

В прошедшем сезоне НХЛ 36-летний голкипер выступал за «Ванкувер Кэнакс», сыграл в 54 матчах регулярного чемпионата, одержал 18 побед при коэффициенте надёжности 2,8 и проценте отражённых бросков 91,4. В НХЛ на счету Миллера 358 побед в 709 играх с процентом отражённых бросков 91,5 и коэффициентом надёжности 2,61, а также 39 сухих матчей.