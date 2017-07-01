Защитник Рон Хэйнси перешёл в «Торонто», подписав двухлетний контракт на $ 6 млн

Защитник Рон Хэйнси стал игроком «Торонто Мэйпл Лифс». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года с зарплатой $ 3 млн за сезон.

36-летний Хэйнси провёл в НХЛ 14 сезонов за «Монреаль Канадиенс», «Коламбус Блю Джекетс», «Атланту Трешерз», «Виннипег Джетс», «Каролину Харрикейнз» и «Питтсбург Пингвинз». В прошедшем сезоне перешёл из «Каролины» в «Питтсбург» и завоевал с командой Кубок Стэнли. Он сыграл 72 матча в регулярном чемпионате, набрав 17 (4+13) очков, а также 25 игр в плей-офф, отметившись 8 (2+6) баллами за результативность.

