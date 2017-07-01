Кевин Шаттенкирк подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн

«Нью-Йорк Рейнджерс» заключил контракт с защитником Кевином Шаттенкирком, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на четыре года со среднегодовой зарплатой $ 6,65 млн.

28-летний Шаттенкирк в прошедшем регулярном чемпионате сыграл 80 матчей за «Сент-Луис Блюз» и «Вашингтон Кэпиталз», сумев записать на свой счёт 56 (13+43) результативных баллов при показателе полезности "-7" и 47 минутах штрафного времени. В 13 играх плей-офф набрал 6 (1+5) очков. У него закончился четырёхлетний контракт с зарплатой $ 4,25 млн за сезон.