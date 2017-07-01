«Нэшвилл» обменял форварда Колина Уилсона в «Колорадо»

«Колорадо Эвеланш» приобрёл у «Нэшвилл Предаторз» нападающего Колина Уилсона в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта 2019 года. Об этом сообщается на официальном «сайте» «лавин».

27-летний форвард был выбран «хищниками» на драфте 2008 года под общим седьмым номером и всю карьеру провёл за одну команду. В прошедшем сезоне он принял участие в 70 матчах регулярного чемпионата, отметившись 12 заброшенными шайбами и 23 передачами при показателе полезности "+7". В плей-офф помог «Нэшвиллу» дойти до финала Кубка Стэнли, в 14 играх набрав 4 (2+2) очка.