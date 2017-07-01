Экс-вратарь «Медвешчака» и «Сибири» Дэнни Тейлор перешёл в «Оттаву»

«Оттава Сенаторз» объявил о заключении двустороннего контракта на один год с вратарём Дэнни Тейлором. Зарплата голкипера на уровне НХЛ составит $ 850 тыс., на уровне АХЛ — $ 250 тыс., он гарантированно заработает $ 300 тыс.
В прошедшем сезоне Тейлор выступал в КХЛ за «Медвешчак» и «Сибирь», в 46 матчах одержав 19 побед с процентом отражённых бросков 93,6 и коэффициентом надёжности 1,94. У канадского вратаря есть опыт выступления в Северной Америке, он провёл три матча в НХЛ, а также выступал в АХЛ.
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