Джо Торнтон подпишет однолетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму около $ 6,5 млн

Нападающий Джо Торнтон остаётся в «Сан-Хосе Шаркс». Он договорился с клубом о новом контракте на один год с зарплатой около $ 6,5 млн.



37-летний Торнтон выступал в составе «акул» начиная с сезона-2005/06. По предыдущему контракту он зарабатывал $ 6,75 млн в год. В прошедшем сезоне форвард сыграл 79 матчей в регулярном чемпионате, набрав 50 (7+43) очка, в шести матчах плей-офф сделал две передачи. Всего в НХЛ на его счету 1391 (384+1007) результативных баллов в 1446 играх за «Сан-Хосе» и «Бостон Брюинз».

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