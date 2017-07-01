«Флорида» выкупила контракт Юсси Йокинена

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Дэйл Тэллон объявил о выкупе контракта нападающегоЮсси Йокинена.

34-летний Йокинен в прошедшем сезоне принял участие в 69 матчах, в которых набрал 28 (11+17) очков при показателе полезности "-15". У него остаётся год по контракту с зарплатой $ 4 млн.

«Я хочу поблагодарить Юсси за три года, которые он был предан „Флориде“. Он был превосходным наставником для наших молодых игроков и одним из самых высококлассных хоккеистов. Мы желаем ему успеха в будущих начинаниях», — приводятся слова Тэллона на официальном сайте клуба.