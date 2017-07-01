Даниэль Альфредссон покинул пост в руководстве «Оттавы»

Старший советник по хоккейным операциям «Оттавы Сенаторз» Даниэль Альфредссон сообщил, что уходит с должности и ещё не решил, продолжит ли работать в этой сфере.

«После двух замечательных лет обучения в руководстве „Оттавы“ я принял решение, что отойду от дел. Хочу понять, какой профессиональный вызов мне принять следующим.

Хочу поблагодарить «Сенаторз» за эту возможность, я смог понять, что требуется, чтобы работать в хоккее, если в дальнейшем решу продолжить эту карьеру. В первую очередь я собираюсь обжиться в новом доме в Оттаве, а затем вернусь на лето с семьёй в Гётеборг, чтобы повидать шведских родственников и друзей. Мы обязательно расскажем, что ждёт нашу семью", — приводятся слова Альфредссона на официальном сайте клуба.