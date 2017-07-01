«Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте

Клуб «Флорида Пантерз» прекратил переговоры по новому контракту с нападающим Яромиром Ягром. Об этом сообщает Sun Sentinel со ссылкой на источники.

В прошедшем сезоне 45-летний чех заработал $ 5,5 млн, включая бонусы. Он провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 46 (16+30) результативных баллов.

Ягр является самым возрастным действующим игроком НХЛ. Он дебютировал в лиге в 1990 году и за 23 сезона сыграл 1711 матчей, набрав 1914 (765+1149) очков. Ягр является двукратным обладателем кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» (1991, 1992).