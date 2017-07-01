Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн

«Тампа-Бэй Лайтнинг» объявил о заключении контракта с нападающим Крисом Куницом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один год с зарплатой $ 2 млн.

37-летний форвард выступал за «Питтсбург Пингвинз» с сезона-2008/09. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 71 матч, набрав 29 (9+20) очков, в 20 играх плей-офф отметился 11 (2+9) результативными баллами. В НХЛ на его счету 580 (250+330) очков в 884 играх «регулярки» и 92 (27+65) очка в 161 матче плей-офф. Куниц является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли (2007 — с «Анахайм Дакс», 2009, 2016, 2017 — с «Питтсбургом»).