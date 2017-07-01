Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Куликов: сразу почувствовал нутром, что «Виннипег» мне подойдёт

1 июля 2017, суббота. 23:42. Хоккей

Защитник Дмитрий Куликов прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Виннипег Джетс» на $ 13 млн.

«Чувствую, что эта команда движется в правильном направлении и её ждёт яркое будущее. С первого момента, когда клуб связался со мной, я нутром чувствовал, что „Виннипег“ мне подойдёт», — приводит слова Куликова пресс-служба клуба.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «-26».

Калинин перешёл в СКА, в НХЛ массово подписывают свободных агентов
Сергей Калинин вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА, «Виннипег» подписал контракт с Дмитрием Куликовым на $ 13 млн – в итогах дня.
Источник: Официальный сайт "Виннипег Джетс" Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Виннипег Джетс Дмитрий Куликов
Новости. Хоккей
2 июля 2017, воскресенье
00:43 Джастин Шульц заключил новый трёхлетний контракт с «Питтсбургом» на $ 16,5 млн
00:42 «Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с форвардом Бойлом на $ 5,1 млн
00:15 Вратарь Джонатан Бернье заключил однолетний контракт с «Колорадо» на $ 2,75 млн
00:15 «Чикаго» подписал вратаря Берюбе, защитника Истерли, форвардов Уингелса и Боуму
1 июля 2017, суббота
23:58 Алзнер: не мог закрыть глаза на поражения «Вашингтона», я хочу побеждать
23:42 Куликов: сразу почувствовал нутром, что «Виннипег» мне подойдёт
23:33 Крис Куниц перешёл в «Тампу», подписав однолетний контракт на $ 2 млн
23:23 «Флорида» прекратила переговоры с Ягром о новом контракте
23:08 Даниэль Альфредссон покинул пост в руководстве «Оттавы»
23:08 Радим Врбата подписал однолетний контракт с «Флоридой» на $ 2,5 млн
22:51 «Флорида» выкупила контракт Юсси Йокинена
22:33 Джо Торнтон подпишет однолетний контракт с «Сан-Хосе» на сумму около $ 6,5 млн
22:19 Экс-вратарь «Медвешчака» и «Сибири» Дэнни Тейлор перешёл в «Оттаву»
22:17 «Нэшвилл» обменял форварда Колина Уилсона в «Колорадо»
21:57 Беннинг: Бурмистров имеет хороший атакующий потенциал и может помочь «Ванкуверу»
21:49 Макфи: «Вегас» заранее знал, что Гусев приедет в НХЛ не раньше, чем через год
21:31 Кевин Шаттенкирк подписал четырёхлетний контракт с «Рейнджерс» на $ 26,6 млн
21:29 Вратарь Никлас Сведберг стал игроком «Миннесоты», подписав двусторонний контракт
21:29 Защитник Рон Хэйнси перешёл в «Торонто», подписав двухлетний контракт на $ 6 млн
21:12 Александр Бурмистров стал игроком «Ванкувера», заключив контракт на $ 900 тыс.
21:03 Тэллон: Дадонов — потрясающий форвард, он хорошо впишется в костяк «Флориды»
20:54 Вратарь Райан Миллер перешёл в «Анахайм», подписав контракт на 2 года и $ 4 млн
20:42 Евгений Дадонов подписал контракт с «Флоридой» на три года и $ 12 млн
20:37 «Тампа» объявила о подписании контракта с Жирарди на два года и $ 6 млн
20:36 «Ванкувер» подписал контракты с Нильссоном, Ганье, Дель Зотто и Виркиохом
20:20 «Тампа» обменяла вратаря Гудлевскиса в «Айлендерс» на форварда Ферхага
20:14 Антти Ниеми перешёл в «Питтсбург», подписав однолетний контракт на $ 700 тыс.
20:03 Защитник Фаулер продлил контракт с «Дакс» на 8 лет с зарплатой $ 6,5 млн в год
19:54 «Сан-Хосе» подписал Власича на 8 лет и $ 56 млн, Джонса — на 6 лет и $ 34,5 млн
19:50 «Даллас» подписал форварда Мартина Ганзала на три года с зарплатой $ 4,75 млн
19:44 «Питтсбург» заключил трёхлетнее соглашение с защитником Ханвиком на $ 6,75 млн
19:27 Джастин Уильямс подписал контракт с «Каролиной» на два года и $ 9 млн
19:22 Патрик Шарп вернулся в «Чикаго», подписав однолетний контракт на $ 1 млн
19:21 «Монреаль» подтвердил подписание Алзнера на пять лет с зарплатой $ 4,625 млн
19:21 «Нэшвилл» заключил контракт с форвардом Ником Бонино на 4 года и $ 16,4 млн
19:21 Защитник Тревор Дейли подписал контракт с «Детройтом» на три года и $ 9,53 млн
19:09 Дмитрий Куликов заключил трёхлетний контракт с «Виннипегом» на $ 13 млн
18:51 Р. Ротенберг: в СКА Калинин сможет перезапустить карьеру и попасть на ОИ
18:46 Калинин: рад, что оказался в СКА, хочу выиграть с командой кубок
18:36 Дрегер: Дмитрий Куликов подпишет контракт с «Виннипегом»
18:20 «Питтсбург» заключил новый контракт с нападающим Уилсоном
17:58 Вратарь Павелец переходит в «Рейнджерс», где будет получать $ 1,3 млн в год
17:31 «Тампа-Бэй» подписала контракт новичка с защитником Олегом Сосуновым
17:29 Нападающий Сергей Калинин перешёл в СКА
17:17 «Торонто» подписал новые контракты с вратарями Спарксом и Макиленни
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кого вы считаете лучшим российским вратарём в истории НХЛ?
Архив →
© championat.com, 2000–2017