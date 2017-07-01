Куликов: сразу почувствовал нутром, что «Виннипег» мне подойдёт

Защитник Дмитрий Куликов прокомментировал подписание трёхлетнего контракта с «Виннипег Джетс» на $ 13 млн.

«Чувствую, что эта команда движется в правильном направлении и её ждёт яркое будущее. С первого момента, когда клуб связался со мной, я нутром чувствовал, что „Виннипег“ мне подойдёт», — приводит слова Куликова пресс-служба клуба.

26-летний россиянин в прошедшем сезоне выступал за «Баффало Сэйбрз», в 47 матчах регулярного чемпионата он набрал 5 (2+3) баллов за результативность при показателе полезности «-26».