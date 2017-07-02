«Чикаго» подписал вратаря Берюбе, защитника Истерли, форвардов Уингелса и Боуму

«Чикаго Блэкхоукс» заключил контракты с вратарём Жаном-Франсуа Берюбе, защитником Джорданом Истерли, нападающими Лэнсом Боумой и Томми Уингелсом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.



27-летний Боума выступал за «Калгари Флэймз», но клуб принял решение выкупить его контракт. В 61 матче регулярного чемпионата набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности "-2". Он заключил контракт на один год.



25-летний Берюбе провёл 14 матчей за «Нью-Йорк Айлендерс», одержав три победы с процентом отражённых бросков 88,9 и коэффициентом надёжности 3,42. Голкипер подписал контракт на два года с зарплатой $ 750 тысяч в год.



29-летний Уингелс сыграл 73 матча за «Оттаву Сенаторз» и «Сан-Хосе Шаркс», набрав 12 (7+5) результативных баллов. Срок его соглашения составляет один год.



25-летний Истерли провёл два матча за «Эдмонтон Ойлерз», его контракт с «Чикаго» рассчитан на два года с зарплатой $ 650 тысяч за сезон.

Радулов, Шаттенкирк и ещё 9 лучших НСА межсезонья в НХЛ Эти игроки вольны сами выбирать себе новую команду. Кто удивит НХЛ неожиданным решением?