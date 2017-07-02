Вратарь Джонатан Бернье заключил однолетний контракт с «Колорадо» на $ 2,75 млн

«Колорадо Эвеланш» заключил контракт с вратарём Джонатаном Бернье, сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение рассчитано на один год с зарплатой $ 2,75 млн.

28-летний голкипер провёл сезон в составе «Анахайм Дакс», принял участие в 39 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 21 победу с процентом отражённых бросков 91,5 и коэффициентом надёжности 2,5. Всего в НХЛ он сыграл 252 матча за «Лос-Анджелес Кингз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Анахайм», одержав 109 побед с процентом отражённых бросков 91,5 и коэффициентом надёжности 2,65.