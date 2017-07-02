«Нью-Джерси» подписал двухлетний контракт с форвардом Бойлом на $ 5,1 млн

Нападающий Брайан Бойл заключил двухлетний контракт с «Нью-Джерси Дэвилз», сообщается на официальном сайте клуба. Зарплата игрока составит $ 2,55 млн за сезон.



32-летний форвард в сезоне-2016/17 выступал за «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Торонто Мэйпл Лифс», принял участие в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 13 шайб и сделал 12 голевых передач, а также набрал 66 штрафных минут. Всего в НХЛ на его счету 624 матча за «Лос-Анджелес Кингз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Тампу» и «Торонто» и 169 (93+76) результативных баллов.



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