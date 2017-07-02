Джастин Шульц заключил новый трёхлетний контракт с «Питтсбургом» на $ 16,5 млн

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд объявил о подписании нового контракта с защитником Джастином Шульцем. Соглашение рассчитано на три года со среднегодовой зарплатой $ 5,5 млн. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

26-летний Шульц перешёл в «Питтсбург» из «Эдмонтон Ойлерз» в феврале 2016 года и завоевал с командой два Кубка Стэнли. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 78 матчей, набрав 51 (12+39) результативный балл при показателе полезности "+27". В 21 игре плей-офф Шульц набрал ещё 13 (4+9) очков.

«Джастин играет очень важную роль в нашей команде. Хорошо, что он проведёт с нами следующие три года», — приводятся слова Рутерфорда на официальном сайте клуба.