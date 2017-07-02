Экс-вратарь «Витязя» Харри Сятери перешёл во «Флориду»

Финский вратарьХарри Сятери подписал двусторонний контракт с «Флоридой Пантерз». Об этом сообщает журналист Sun Sentinel Харви Фиалков.

27-летний голкипер последние три сезона выступал в КХЛ за подмосковный «Витязь». В прошедшем регулярном чемпионате он одержал 20 побед в 42 матчах с процентом отражённых бросков 92,9 и коэффициентом надёжности 2,5. Кроме того, он принял участие в чемпионате мира 2017 года, сыграл шесть матчей за сборную Финляндии с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,26.