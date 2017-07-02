Легчаков: работать в клубе уровня «Авангарда» — большое профессиональное счастье

Тренер «Авангарда» по физподготовке Кирилл Легчаков поделился первыми впечатлениями от работы в клубе.

«Знакомство со Скабелкой произошло несколько лет назад в кафе на АЗС — на трассе Гомель — Минск. Ему была интересна моя система работы. Решили идти по хоккейной жизни вместе. Так посчастливилось начать работу в «Сибири». В апреле Скабелка подписал с Омском контракт. На следующий день позвонил мне с вопросом: «Готов?». Не раздумывал ни секунды. При этом очень благодарен «Сибири» — за возможность реализовать себя и подняться на ступеньку.

Скабелка – последняя надежда Омска? «Авангард» ставит на систему Несмотря на слухи о приходе Дмитрия Квартальнова, главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка. Почему он последняя надежда Омска?

Сегодня на первое место выходит системность работы, внимание к каждой детали. Ещё очень важно, чтобы игроки тебя услышали, поняли, приняли. Правильно донести информацию — половина успеха. Самое главное — баланс между «землёй», бегом и вело. Надеемся, в нашем плане этот баланс найден. Первая неделя — с пятого июля трудимся в Омске. Тесты, втягивающая и аэробная работа, зал. Вторая неделя — с 12 до 19 июля — ежедневные двухразовые тренировки «лёд — зал» и «зал — лёд». Далее отправляемся в Германию, в Фюссен, где к двухразовым тренировкам добавятся два контрольных матча.

«Авангард» располагает одним из самых сильных составов в лиге. Ребята хорошо функционально готовы, все в тренировочном процессе горели, на выходе из сезона были готовы к нагрузкам. Отметил бы и взаимодействие с руководством клуба. Все пожелания тренерского штаба по аппаратуре, тренажёрам, инвентарю и так далее были моментально выполнены. Ко мне в зал игроки приходят без маек — а значит, и без фамилий. Но каждый у тренажёров должен гореть, как самая яркая звезда. В апреле каждому игроку раздали план индивидуальной работы в отпуске. Уверены, что всё было выполнено.

Календарь? И паузы на Евротур, и 30-дневный олимпийский перерыв уже знаем, как закрывать. Наработки на эти отрезки наш штаб уже обсудил. Но я хотел бы уйти от каких-то проблемных или негативных моментов. Работать в клубе уровня «Авангарда» — большое профессиональное счастье», — цитирует Легчакова Russia-Hockey.