«Даллас» заключил контракты с пятью игроками

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» подписал пятерых игроков. Об этом информирует официальный сайт команды из Техаса.



Форвард Тайлер Питлик подписал с клубом трёхлетний контракт с зарплатой 1 млн долларов в год. Ранее он выступал за «Эдмонтон Ойлерз». С защитником Патриком Неметом техасская команда подписала новый контракт на один год с зарплатой 945 тыс. долларов. Соглашение носит односторонний характер



Двусторонние контракты подписали выступавшие в Американской хоккейной лиге голкипер Майк Маккенна, защитник Бретт Регнер, нападающий Брайан Флинн.

Калинин перешёл в СКА, в НХЛ массово подписывают свободных агентов Сергей Калинин вернулся из НХЛ и подписал контракт со СКА, «Виннипег» подписал контракт с Дмитрием Куликовым на $ 13 млн – в итогах дня.