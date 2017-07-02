Е. Корешков: состоялась первая тренировка «Барыса», участвовала молодёжь

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков рассказал о первой тренировке команды в межсезонье. По словам специалиста, в ней приняли участие преимущественно молодые игроки.



«Состоялась первая тренировка «Барыса». В ней участвовали молодые и перспективные игроки, это наше будущее. Основная часть тренировки уже закончена, сейчас ребята бросают и отдают передачи, работают над завершением атак. Затем — пойдём на велосипед, продолжать тренировку. Сегодня работали на тренировке 18 полевых игроков и три вратаря. В основном это молодёжь», — цитирует тренера клубное телевидение.

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Также видео доступно в «Инстаграме» астанинской команды