Бадюков: Дадонову тяжело будет стать лидером «Флориды» в первом сезоне

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков оценил перспективы Евгения Дадонова во «Флориде».

«Распалась суперсвязка Шипачёв-Дадонов, но интересно было бы смотреть на целую российскую тройку, если бы ещё Панарина обменяли, но это только наши мечты. Что касается Дадонова и Шипачёва, то в России они выиграли всё, что хотели. Пока они востребованы, решили попробовать себя в НХЛ. Не думаю, что у Дадонова так сильно получится во «Флориде».

Желаем наши игрокам закрепиться за океаном, но просто стиль игры в Америке отличается. У Евгений солидный контракт, от него будут требовать стабильного набирания очков. А Дадонову тяжело будет в первом сезоне стать лидером команды», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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