«Вашингтон» подписал форварда из АХЛ Пелусо

«Вашингтон Кэпиталз» подписал контракт с нападающим. Об этом информирует официальный сайт столичной команды Национальной хоккейной лиги. 1 июля в Национальной хоккейной лиге начал работу рынок свободных агентов.



Игроком столичной команды стал 28-летний форвард Энтони Пелусо, выступавший в системе «Виннипег Джетс». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на год и носит двусторонний характер. Зарплата на уровне НХЛ составит 650 тыс. долларов, в АХЛ – 250 тыс. В минувшем сезоне хоккеист выступал исключительно в АХЛ — за «Манитобу».

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